Время в Ереване: 11:07,   11 Май 2024

В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди с грозами, температура воздуха понизится

В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди с грозами, температура воздуха понизится

Вечером 10 мая, с 11 по 15 мая ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах Еревана - сильные, возможен и град, во время грозы - усиление ветра до скорости 17-20 м/с.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что 13, 14 мая температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов. 

Днем 10 мая, с 11 по 15 мая, в большинстве района ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах -сильные, возможен и град.


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