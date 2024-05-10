В Алматы проходит встреча делегаций, возглавляемых министрами иностранных дел Армении и Азербайджана

В Алматы началась встреча делегаций, возглавляемых министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Министерство иностранных дел Армении.

Ранее двусторонние переговоры провели главы МИД Армении и Азербайджана.