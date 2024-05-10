Армения конструктивно вовлечена в мирный процесс: Арарат Мирзоян

Армения стремится к миру с Азербайджаном и к согласованию мирного договора.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на Министерство иностранных дел Армении, это заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в начале переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, прошедших в Алматы.

«Мы со всей конструктивностью участвуем в мирном процессе, и более того, мы считаем, что мы не должны ограничиться подписанием мирного договора. Мы должны и мы можем пойти и дальше, разблокировать транспортные коммуникации в регионе. Делать это, конечно, при том понимании, что все комминикации будут находиться под суверенитетом стран, будут действовать под юрисдикцией стран, по территории которых они будут проходить, а все процедуры пересечения государственной границы будут согласованы (административные, таможенные) в соответствии с принципом взаимности», - подчеркнул министр иностранных дел РА.

Арарат Мирзоян посчитал символичным, что встреча в Алматы проходит в Доме Дружбы, где в 1991 году была подписана Алма-Атинская декларация.

“Напомню, что это документ, который подписали уже 11 республик бывшего СССР, признав бывшие административные границы СССР межгосударственными границами. Важно, что за последние два года и премьер-министр Армении, и президент Азербайджана в различных форматах несколько раз подтверждали приверженность Алма-Атинской декларации, подтвердили также взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации, а также подтвердили, что процесс делимитации границы должен осуществляться именно на основе Алма-Атинской декларации. По сути, это означает, что в процессе делимитации границы, существовавшие на момент распада СССР, должны быть воспроизведены.