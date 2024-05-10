Ценности и принципы важнее даже жизни: обращение Рубена Варданяна из бакинской тюрьмы

На церемонии вручения премии “Аврора” 2024 года супруга соучредителя инициативы “Аврора” Рубена Варданяна Вероника Зонабенд зачитала обращение Рубена Варданяна, незаконно содержащегося в бакинской тюрьме.

“Уважаемые гости и участники 8-й церемонии вручения премии “Аврора”, я присоединяюсь к вам из Армении, из Еревана.

Я стою здесь, в парке Фонда IDeA, который мы с Рубеном основали почти 25 лет назад вместе с нашими друзьями и коллегами. “Аврора” родилась из этих корней, ее основали Нубар, Вардан и Рубен.

Прежде чем зачитать обращение Рубена, я хотела бы выразить свою глубокую и искреннюю благодарность всем вам, сообществу «Авроры», за поддержку и помощь. Находясь в заключении в Баку более 200 дней, Рубен и другие армянские заключенные получали вашу поддержку, вы выражали им свою солидарность, требуя их немедленного и безоговорочного освобождения. Совсем недавно, во время 20-дневной голодовки Рубена, вы снова подняли свой голос, присоединившись к голосу семьи, что бесценно. Еще раз спасибо”, - “Арменпресс” передает обращение Вероники Зонабенд.

Затем Вероника Зонабенд зачитала посланеи своего супруга Рубена Варданяна, которое мы полностью представляем ниже:

«В 2015 году, в преддверии 100-й годовщины Геноцида армян, Вардан, Нубар и я, размышляя о том, как можно отметить этот роковой день, решили, что надо не только отдавать дань памяти жертвам трагедии, но и выражать благодарность всем тем, кто помогал нашим бабушкам и дедушкам и спасал их жизни.

Мы хотели изменить нарратив армян - от образа жертвы и воспоминаний о прошлом к новому взгляду на будущее - с надеждой.

Мы запистили эту инициативу, чтобы от имени нашего народа выражать благодарность героям сегодняшнего дня, их память и помогать им продолжать свою нелегкую миссию и добрые дела. Мы мечтали, чтобы Ереван стал гуманитарной столицей мира, и чтобы мы объединились, став единой нацией вместе с армянской диаспорой, разбросанной по всему миру в результате геноцида.

С помощью «Авроры» мы привлекаем внимание всего мира к настоящим героям современности, которые рискуют своим благополучием и жизнью, которые находят веру и способы помогать другим.

Благодаря “Авроре” я встретил людей, которые преподали мне самый главный урок: придерживаться человеческих ценностей и принципов в любой ситуации и идти своим путем.

Свое решение переехать в Арцах я принял благодаря героям “Авроры”. Я решил быть рядом с людьми, которые нуждались в помощи, и старался сделать все возможное, чтобы помочь им. Теперь, находясь здесь, в полной изоляции от внешнего мира почти восемь месяцев, у меня было много времени для размышлений.

Я нисколько не жалею о том, что выбрал этот путь. Теперь я гораздо лучше понимаю, что двигало Маргерит Баранкитс, Тома Катину и других лауреатов премии “Аврора”, и почему они так верят в силу одного человека - человека, который может изменить мир к лучшему.

К сожалению, мир не стал добрее в результате их добрых дел, но это означает, что то, что вы делаете, сейчас важнее, чем когда-либо.Сейчас я больше, чем когда-либо, убежден, что ценности и принципы важнее даже жизни.

Я желаю вам успехов в вашей миссии и направляю свои теплые поздравления лауреату этого года. Я уверен, что вместе мы сможем многое сделать, чтобы сделать мир лучше и добрее. Как часто говорит Маргерит: “Любовь всегда побеждае”. И пусть победят любовь и ценности. И пусть мы все отдадим больше, чем когда-либо могли надеяться получить. Каждый из нас, в действительности, многое может изменить”.