Алиев одной рукой «чтит» победу над фашизмом, а другой - разрушает памятники, посвященные этой победе

Президент Азербайджана одной рукой «чтит» победу над фашизмом, а другой - уничтожает памятники, посвященные этой победе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил фонд «Гегард», коснувшись разрушения Азербайджаном памятников в Нагорном Карабахе, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны.

“Как сообщают государственные СМИ Азербайджана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева «посетили могилу дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, чтобы отметить 79-ю годовщину победы над фашизмом».

В справочной информации, сопровождающей краткий релиз, говорится, что «народ Азербайджана внес значительный вклад в историческую Победу над фашизмом… отправив на фронт 600 тысяч сыновей и дочерей. Более 300 тысяч из них героически погибли в боях. За проявленную во время войны храбрость более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза».

В состав Азербайджана также входили десятки тысяч армян, призванных из Арцаха, в том числе из Нагорно-Карабахской автономной области. Примечательно, что Ованес Баграмян и Нельсон Степанян входят в число восьми выходцев из Советского Азербайджана, удостоенных звания дважды Героя Советского Союза.

Лицемерно, что руководство Азербайджана утверждает, что «уважает» память тех, кто погиб в борьбе с фашизмом, и в то же время систематически уничтожает памятники, посвященные тем же борцам в Арцахе.

Вот лишь несколько примеров: в Шуши был разрушен памятник Нельсону Степаняну, уроженцу Шуши. В селе Мец Тагер Гадрутского района снесли комплекс памятников, посвященный маршалу Советского Союза Арменаку Ханперянцу, его бюст и боевой самолет. В 2024 году в Степанакерте был разрушен бюст адмирала Ованеса Исакова. Сами эти действия являются яркими примерами фашистского подхода”.