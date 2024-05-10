Министры культуры Армении и Испании обсудили перспективы сотрудничества

В рамках рабочего визита в Королевство Испания министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян встретилась с министром культуры Испании Эрнестом Уртасуном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с укреплением культурных связей между двумя странами, стороны выразили готовность к реализации совместных инициатив.

Стороны также подчеркнули важность расширения связей и необходимость содействия сотрудничеству между различными структурами, отдельными творцами и творческими коллективами, участию в проводимых в двух странах международных культурных мероприятиях, установлению прямых контактов и обмену опытом.

Коснувшись проводимых в сфере культуры в Армении реформ, Жанна Андреасян сообщила, что в киноиндустрии внесен ряд законодательных изменений, в частности, предусмотрена возможность частичного возврата до 40% инвестиций в совместную деятельность, налажено кинопроизводство, что может дать возможность для развития взаимного сотрудничества и в этой сфере.

В рамках визита министр также посетила Национальный центр-музей искусств Испании (Рейна-София). В сопровождении директора музея Мануэля Сегаде министр осмотрела выставочные залы музея, обсудила перспективы сотрудничества в сфере культуры, в частности между музеями двух стран.

В ходе встречи также были обсуждены возможности организации совместной с центром “Рейна-София” выставки в рамках 125-летия Ерванда Кочара.