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Бельгия выделит 9 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины

Бельгия выделит 9 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины

Бельгия выделит дополнительную помощь Украине в 9 млн евро для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила в пятницу бельгийский министр по сотрудничеству для развития Каролин Женне.

"Энергетическая инфраструктура Украины ветхая и слишком централизованная, что делает ее очень уязвимой", - сказала министр, чьи слова приводит телеканал RTBF.

Эти 9 млн евро будут направлены через Программу развития ООН (ПРООН), которая организовала систему, позволяющую быстро закупать запчасти и поставлять новое оснащение для ремонта поврежденной или разрушенной инфраструктуры. При этом ПРООН "делает акцент на устойчивые и децентрализованные источники энергии", пояснила Женне.

По ее словам, "вместе с военной помощью эта поддержка будет способствовать укреплению устойчивости Украины".


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