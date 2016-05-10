Предстоящие на 11 мая мероприятия
17:46, Май 10, 2024
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- 12:18 В Алматы продолжаются переговоры глав МИД Армении и Азербайджана
- 11:47 Доходы от гастролей Английского национального балета направят на Ереванский фестиваль балета
- 11:36 По меньшей мере 50 человек погибли в результате наводнения на севере Афганистана
- 11:16 В республике есть закрытые автодороги
- 11:12 Шесть человек в Эчмиадзине задержаны по подозрению в хранении и ношении оружия
- 10:52 Европейские индексы - 10-05-24
- 10:51 Американские индексы - 10-05-24
- 10:50 Цены на драгоценные металлы - 10-05-24
- 10:48 Цены на нефть снизились - 10-05-24
- 10.05-21:20 Министр здравоохранения Армении примет участие в открытии Всемирной недели здоровья в Абу-Даби
- 10.05-21:05 США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов
- 10.05-20:04 Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе
- 10.05-19:20 Продолжаются дискуссии о предоставлении Армении средств из Европейского фонда мира: посол ЕС
- 10.05-19:06 Завершилась встреча делегаций глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы
- 10.05-18:44 Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на посту председателя правительства РФ
- 10.05-18:41 Начался этап приема заявок на конкурс «100 идей для Армении» 2024
- 10.05-18:10 В первом квартале 2024 года объем грузоперевозок в Армении снизился
- 10.05-17:57 ЕС поддерживает процессы мира и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном: посол Марагос
- 10.05-17:46 Предстоящие на 11 мая мероприятия
- 10.05-17:38 Бельгия выделит 9 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины
- 10.05-17:26 Шотландия может добиться независимости в течение пяти лет: первый министр Шотландии
- 10.05-17:16 Министры культуры Армении и Испании обсудили перспективы сотрудничества
- 10.05-17:04 Леса, водно-болотные угодья и ландшафты в Армении будут восстановлены при поддержке Всемирного банка
- 10.05-17:02 Южная Корея может разместить спецназ на границе с КНДР
- 10.05-16:49 Алиев одной рукой «чтит» победу над фашизмом, а другой - разрушает памятники, посвященные этой победе
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