Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения (далее – Министерство) объявляет о запуске всеармянского конкурса инновационных проектов и научно-технических разработок «100 идей для Армении» для 2024 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, целями конкурса являются:

  • развивать инновационное мышление молодежи,
  • вовлечь молодежь в процессы решения проблем социально-экономического развития Республики Армения,
  • содействовать научно-техническим разработкам и гражданским инициативам по реализации инновационных проектов.

В конкурсе могут принять участие молодые люди или авторские коллективы в возрасте от 16 до 35 лет из Армении и Диаспоры.

Из представленных на конкурс идей, конкурсная комиссия выберет 5 лучших идей, которым будет вручено денежное вознаграждение - по 500 000 драмов каждому проекту.

Конкурсная комиссия отдаст предпочтение идеям, которые:

  • имеют прикладное значение,
  • обеспечат компонент продолжительности представленных идей,
  • имеют компонент общественного участия.

Конкурс проводится в следующие этапы:

  • прием заявок и оценка предварительно отобранных заявок конкурсной комиссией,
  • экспертная оценка заявок экспертами посредством презентации,
  • подведение итогов конкурса и награждение победителей в каждой номинации.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

  1. Физико-математические науки (в частностиматематика, физика, механика, астрономия, электроника, микро- и наноэлектроника),
  2. Информационные технологии и искусственный интеллект (в частностиробототехнические системы),
  3. Педагогические технологии (в частностипедагогические, исторические, филологические и психологические науки),
  4. Системы военной безопасности (в частностивоенные, технические науки),
  5. Зеленая экономика и технологии (в частностибиологические, сельскохозяйственные, химические науки, возобновляемая и альтернативная энергетика, материаловедение).

Заявки необходимо отправить на адрес эл. почты anush.mkhitaryan@escs.am, согласно формату, в разделе «ТЕМА» указав номинацию конкурса.

Заявки от диаспоры принимаются на русском или английском языке согласно формату.

Заявки принимаются с 10 мая 2024 г. по 10 июля 2024 г. включительно.

ВНИМАНИЕ!: Заявки, поданные после срока, указанного в данном объявлении, не будут рассматриваться.

Контактные телефоны для дополнительной информации: +374 10 599 643 и +374 10 599 642.