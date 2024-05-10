Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения (далее – Министерство) объявляет о запуске всеармянского конкурса инновационных проектов и научно-технических разработок «100 идей для Армении» для 2024 года.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, целями конкурса являются:
- развивать инновационное мышление молодежи,
- вовлечь молодежь в процессы решения проблем социально-экономического развития Республики Армения,
- содействовать научно-техническим разработкам и гражданским инициативам по реализации инновационных проектов.
В конкурсе могут принять участие молодые люди или авторские коллективы в возрасте от 16 до 35 лет из Армении и Диаспоры.
Из представленных на конкурс идей, конкурсная комиссия выберет 5 лучших идей, которым будет вручено денежное вознаграждение - по 500 000 драмов каждому проекту.
Конкурсная комиссия отдаст предпочтение идеям, которые:
- имеют прикладное значение,
- обеспечат компонент продолжительности представленных идей,
- имеют компонент общественного участия.
Конкурс проводится в следующие этапы:
- прием заявок и оценка предварительно отобранных заявок конкурсной комиссией,
- экспертная оценка заявок экспертами посредством презентации,
- подведение итогов конкурса и награждение победителей в каждой номинации.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Физико-математические науки (в частности: математика, физика, механика, астрономия, электроника, микро- и наноэлектроника),
- Информационные технологии и искусственный интеллект (в частности: робототехнические системы),
- Педагогические технологии (в частности: педагогические, исторические, филологические и психологические науки),
- Системы военной безопасности (в частности: военные, технические науки),
- Зеленая экономика и технологии (в частности: биологические, сельскохозяйственные, химические науки, возобновляемая и альтернативная энергетика, материаловедение).
Заявки необходимо отправить на адрес эл. почты anush.mkhitaryan@escs.am, согласно формату, в разделе «ТЕМА» указав номинацию конкурса.
Заявки от диаспоры принимаются на русском или английском языке согласно формату.
Заявки принимаются с 10 мая 2024 г. по 10 июля 2024 г. включительно.
ВНИМАНИЕ!: Заявки, поданные после срока, указанного в данном объявлении, не будут рассматриваться.
Контактные телефоны для дополнительной информации: +374 10 599 643 и +374 10 599 642.