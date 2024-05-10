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Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на посту председателя правительства РФ

Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на посту председателя правительства РФ

Госдума РФ направляет постановление об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России президенту страны Владимиру Путину. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру.

"Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем Правительства РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ", - говорится в документе.


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