Завершилась встреча делегаций глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы

Завершилась проходившая в Алматы встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

“Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана сегодня завершилась”, - сказала Бадалян.

Встреча делегаций во главе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана началась 10 мая в Алматы.