Завершилась встреча делегаций глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы
19:06, 10 Май 2024
Завершилась проходившая в Алматы встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
“Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана сегодня завершилась”, - сказала Бадалян.
Встреча делегаций во главе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана началась 10 мая в Алматы.
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