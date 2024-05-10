Продолжаются дискуссии о предоставлении Армении средств из Европейского фонда мира: посол ЕС

В Совете Евросоюза продолжаются дискуссии о предоставлении Армении средств из Европейского фонда мира. Как сообщает Арменпресс, глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос сказал об этом в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, что ЕС отказался предоставить помощь в сфере безопасности Армении через Европейский фонд мира из-за вето Венгрии, и предпримет ли ЕС еще одну попытку инициировать процесс поддержки Армении или рассматривает ли ЕС возможность поддержки Армении через альтернативные каналы.

“В ходе заседания Совета ЕС мы обсуждали со странами-членами, как поддержать сопротивляемость Армении, как поддержать те потребности, которые Армения сформулировала в сфере безопасности. На этом этапе страны-члены ЕС согласились рассмотреть два варианта. Во-первых, предоставить нелетальную помощь Армении через Европейский фонд мира, а также увеличить число членов наблюдательной миссии ЕС. Мы успешно выполняем миссию наблюдателей, в настоящее время направляются новые наблюдатели. Что касается фонда мира ЕС, то дискуссии в Совете продолжаются”, - сказал Марагос.

По словам посла ЕС, на данном этапе пока рано говорить о деталях.