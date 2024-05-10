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США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден.

"Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг министерства обороны, а также на военную подготовку и образование, чтобы оказать помощь Украине", - говорится в меморандуме Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.


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