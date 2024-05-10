Министр здравоохранения Армении примет участие в открытии Всемирной недели здоровья в Абу-Даби

Министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян 13-15 мая 2024 года будет командирована в Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби) для участия в церемонии открытия Всемирной недели здравоохранения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства, соответствующее решение 10 мая подписал премьер-министр Никол Пашинян.