Доходы от гастролей Английского национального балета направят на Ереванский фестиваль балета

Легендарным балетом Акрама Хана "Жизель" — доходы от гастролей Английского национального балета в Ереване пойдут на Ереванский фестиваль балета.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Еревана, отметив, что Английский национальный балет находится в Ереване с балетным спектаклем "Жизель" по приглашению мэра.

Двухвековая самая драматичная и загадочная балетная история с философией Акрама Хана стала шедевром XXI века. Два дня и три спектакля на сцене Оперного театра. Труппа театра находится в Ереване с художественным, творческим и техническим составом в 90 человек.

Гастроли Английского национального балета в Ереване уникальны и по-своему историчны. Ереван стал 11-й столицей мира, принявшей английскую театральную труппу.

Культурный проект важен еще и своей просветительской значимостью, представляя зрителю только качественное искусство.

Специально для презентации в Ереван по воздуху, морю и суше было доставлено около 25 тонн реквизита, декораций, светового и звукового оборудования.