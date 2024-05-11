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В Алматы продолжаются переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

В Алматы продолжаются переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 11 мая продолжат переговоры по мирному договору.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в МИД Казахстана.

"Сегодня переговоры между азербайджанской и армянской сторонами продолжаются", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

Встреча делегаций во главе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана началась 10 мая в Алматы.

 

 


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