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В Армению с рабочим визитом прибудет действующий председатель ОБСЕ, министр ИД Республики Мальта Ян Борг

В Армению с рабочим визитом прибудет действующий председатель ОБСЕ, министр ИД Республики Мальта Ян Борг

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел, европейских дел и торговли Республики Мальта Ян Борг 13 мая прибудет в Армению с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел РА, 13 мая в МИД Республики Армения состоится встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, за которой последует совместная пресс-конференция министров.

 

 


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