Франция призывает Армению и Азербайджан продолжить демаркацию границы на основе согласованных принципов

Франция призывает Армению и Азербайджан продолжить демаркацию границы на основе принципов, принятых 19 апреля 2024 года, как и демаркационные работы, проводимые на месте.

Как передает “Арменпресс”, об этом говорится в обращении МИД Франции.

Франция приветствует проведение нового раунда переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Франция подчеркивает важность подтверждения приверженности сторон Алматинской декларации 1991 года и взаимного признания территориальной целостности друг друга в качестве основы для этого процесса и в продолжение четырехсторонней встречи, состоявшейся в Праге 7 октября 2022 года.

Франция также призывает к продолжению переговоров с целью подписания мирного договора между двумя странами и приветствует инициативу властей Казахстана по содействию этим переговорам.

Отмечается, что Франция продолжит работать со своими партнерами в интересах установления справедливого и стабильного мира на Южном Кавказе в соответствии с международным правом.

10-11 мая в Алматы (Казахстан) состоялись переговоры Министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и Министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Министры приветствовали прогресс в процессе демаркации границ и договоренности, достигнутые в этом направлении. Министры и их делегации продолжили обсуждение проекта двустороннего соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном”. Стороны договорились продолжить переговоры по вопросам, по которым еще имеются разногласия.

Министры встречались и приватно и в двустороннем формате с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Арарат Мирзоян выразил благодарность казахстанской стороне за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном.