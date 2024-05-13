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Франция призывает Армению и Азербайджан продолжить демаркацию границы на основе согласованных принципов

Франция призывает Армению и Азербайджан продолжить демаркацию границы на основе согласованных принципов

Франция призывает Армению и Азербайджан продолжить демаркацию границы на основе принципов, принятых 19 апреля 2024 года, как и демаркационные работы, проводимые на месте. 

Как передает Арменпресс, об этом говорится в обращении МИД Франции. 

Франция приветствует проведение нового раунда переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. 

Франция подчеркивает важность подтверждения приверженности сторон Алматинской декларации 1991 года и взаимного признания территориальной целостности друг друга в качестве основы для этого процесса и в продолжение четырехсторонней встречи, состоявшейся в Праге 7 октября 2022 года. 

Франция также призывает к продолжению переговоров с целью подписания мирного договора между двумя странами и приветствует инициативу властей Казахстана по содействию этим переговорам. 

Отмечается, что Франция продолжит работать со своими партнерами в интересах установления справедливого и стабильного мира на Южном Кавказе в соответствии с международным правом. 

10-11 мая в Алматы (Казахстан) состоялись переговоры Министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и Министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова. 

Министры приветствовали прогресс в процессе демаркации границ и договоренности, достигнутые в этом направлении. Министры и их делегации продолжили обсуждение проекта двустороннего соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном”. Стороны договорились продолжить переговоры по вопросам, по которым еще имеются разногласия. 

Министры встречались и приватно и в двустороннем формате с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. 

Арарат Мирзоян выразил благодарность казахстанской стороне за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном.


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