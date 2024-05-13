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В Ереване проходит встреча глав МИД Армении и Мальты в расширенном составе

В Ереване проходит встреча глав МИД Армении и Мальты в расширенном составе

В Министерстве иностранных дел Армении проходит встреча министра ИД Армении Арарата Мирзояна и министра ИД Мальты Яна Борджа в расширенном составе, за которой последует совместная пресс-конференция. 

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. 

До встречи в расширенном составе состоялась приватная беседа министров.

Фото: Айка Манукяна

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