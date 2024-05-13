В Ереване проходит встреча глав МИД Армении и Мальты в расширенном составе
11:30, 13 Май 2024
В Министерстве иностранных дел Армении проходит встреча министра ИД Армении Арарата Мирзояна и министра ИД Мальты Яна Борджа в расширенном составе, за которой последует совместная пресс-конференция.
Как передает “Арменпресс”, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
До встречи в расширенном составе состоялась приватная беседа министров.
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