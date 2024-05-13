В Баку я призову к надежной и стабильной приверженности переговорам: действующий председатель ОБСЕ

Достижение стабильного и всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном остается приоритетом ОБСЕ.

Как передает “Арменпресс”, это заявил министр иностранных дел Мальты, действующий председатель ОБСЕ Ян Бордж в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

«Диалог и дипломатия - единственный путь. Мы убеждены, что для достижения всеобъемлющего и прочного мира необходим конструктивный диалог между равными сторонами, основанный на прагматизме и честности. Прогресс, достигнутый в направлении демаркации границ, определенно является ценным шагом на этом пути. Завтра в Баку я передам эти послания моим азербайджанским собеседникам и призову к надежной и стабильной приверженности на переговорах”, - сказал министр иностранных дел Мальты.

По его словам, после десятилетий конфликтов и страданий крайне важно, чтобы народы Армении и Азербайджана достигли мира, безопасности и процветания, которых они действительно заслуживают. “Как ОБСЕ мы готовы более активно участвовать в усилиях, направленных на решение гуманитарных проблем в регионе, в частности, в разрешении кризисной ситуации вынужденных переселенцев и людей, проживающих в пострадавших от конфликта регионах. В то же время мы продолжим поддерживать все национальные и международные инициативы, которые создают позитивный импульс и обеспечивают ощутимые результаты для преодоления конфликта”, - добавил Ян Борджа.