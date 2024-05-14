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Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая

Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая

Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

“По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность”, - сообщает пресс-служба Кремля. 

Визит в Китай станет первым зарубежным визитом Путина после его переизбрания на пост президента России и, как ранее заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, станет “ответным шагом на первый официальный визит председателя [КНР] Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году тоже после соответствующих выборов”.

 Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, по итогам которых планируется подписание ряда документов. Они также примут участие в торжественном вечере по случаю  75-летия установления дипломатических отношений и проведения Годов культуры России и Китая. 

В рамках визита Путина в Китай запланирована и его встреча с премьером Госсовета страны. В ходе визита Путин посетит два города - Пекин и Харбин.


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