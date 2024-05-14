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Генеральный директор Ucom выступил на панельной дискуссии о технологическом развитии

Генеральный директор Ucom выступил на панельной дискуссии о технологическом развитии

Генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян принял участие в панельной дискуссии на тему «Роль международных корпораций и инвесторов как катализаторов развития высокотехнологичной экосистемы». 

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Мероприятие организовано Европейской бизнес ассоциацией в Армении под эгидой Министерства высокотехнологичной промышленности Армении. 

«Для нас большая честь принимать сегодня экспертов из международных и локальных организаций. Ваша работа, опыт и усилия по развитию бизнес-среды в Армении просто неоценимы. Являетесь ли вы инвестором, политиком или лидером в области технологий, ваш вклад сегодня имеет важнейшее значение. Давайте вместе вдохновлять и вдохновляться, работая над более интегрированным и инновационным завтрашним днем», - сказала во время вступительной речи Диана Сарумова, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации в Армении. 

В ходе панельной дискуссии г-н Йирикян рассказал о цифровой трансформации и важнейших компонентах, которые необходимы для сотрудничества государственного и частного сектора, чтобы стимулировать технологические достижения в телекоммуникационной отрасли․ 

«Цифровая трансформация сегодня является необходимостью; цифровые решения могут увеличить скорость и эффективность любого процесса. Такое изменение выгодно всем: государству, обществу и бизнесу. Но главная проблема в этой сфере – это не цифровые решения. Гораздо важнее грамотная коммуникация, чтобы все участники процесса осознавали возможности и важность цифровых решений. Только тогда мы сможем добиться значительных результатов», - сказал генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян. 

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Следует отметить, что целью Европейской бизнес ассоциации является поддержка европейского бизнес-сообщества в Армении, содействие его интеграции, содействие сотрудничеству между Арменией и Европейским Союзом, а также развитие бизнес-среды, поощрение иностранных инвестиций и улучшение соответствующих правовых рамок. 

На мероприятии с приветственным словом выступили министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян, глава делегации ЕС Василис Марагос, посол Греции Христос Софианопулос и руководитель цифрового хаба Европейского банка реконструкции и развития Яцек Кубас.


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