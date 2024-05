Армения добилась огромного прогресса в укреплении демократических институтов: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Саммите демократии в Копенгагене при обсуждении темы “С передовой. Защита демократии в Армении” (From the frontline: Armenia’s defence of democracy), подчеркнул, что после ненасильственной бархатной революции, произошедшей в Армении, демократия в Армении действительно стала реальностью.

Как передает “Арменпресс”, Пашинян заметил: “Но что изменилось для граждан Армении с реальной демократией? До Бархатной революции 2018 года массовые фальсификации выборов в нашей стране были обычным спутником выборов.

У граждан не было уверенности в том, что у них есть реальная возможность избрать и сформировать парламент и правительство. Теперь граждане знают, что они достаточно сильны, чтобы принимать решения”, - сказал премьер-министр, добавив, что после Бархатной революции 2018 года два раза проведенные в Армении всеобщие выборы, были признаны как армянским обществом, так и международным сообществом демократическими, свободными и конкурентными”.

Он отметил, что Армения добилась огромного прогресса в укреплении демократических институтов, что очень хорошо отражено в показателях демократии различных авторитетных международных структур.

“Сейчас мы занимаем 43-е место в Индексе свободы слова “Репортеры без границ” по сравнению с 79-м местом в 2017 году.

Армения сейчас занимает 62-е место в Индексе восприятия коррупции Transparency International вместо 107-го в 2017 году. В индексе демократии Economist Intelligence Unit мы сейчас на 84-м месте по сравнению со 111 в 2017 году”, - подчеркнул Никол Пашинян.