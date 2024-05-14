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Расмуссен на встрече с Пашиняном подчеркнул важность проекта правительства “Перекресток мира”

Расмуссен на встрече с Пашиняном подчеркнул важность проекта правительства “Перекресток мира”

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с основателем международной политической консалтинговой организации “Rasmussen Global” Андерсом Фогом Расмуссеном.

Как передает “Арменпресс”, господин Расмуссен поблагодарил премьер-министра Республики Армения за то, что он принял приглашение принять участие в Копенгагенском саммите демократии и в обсуждении на тему “С передовой: Защита демократии в Армении” (“From the frontline: Armenia’s defence of democracy”).

Собеседники обменялись мнениями о региональных развитиях и вызовах безопасности. Были обсуждены вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью на Южном Кавказе, двусторонне была подчеркнута важность продолжительных усилий в этом направлении.

В контексте разблокировки региональных коммуникаций Андерс Фог Расмуссен подчеркнул важность проекта правительства Республики Армения “Перекресток мира”.


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