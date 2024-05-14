Перебранка в Парламенте Грузии переросла в потасовку

Пленарное заседание Парламента Грузии, на котором депутаты делали политические заявления в связи с принятием скандального Закона “О прозрачности иностранного влияния”, была прервана потасовкой между депутатами. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на Грузинскую службу агентства “Sputnik”.

Потасовка началась со спора между депутатами правящей партии “Грузинская мечта - Демократическая Грузия” и оппозицией.

Первым перепалку начал депутат от правящей партии Дито Самхарадзе, который сначала выкрикнул свои замечания во время выступления депутата от партии “Национальное движение” Левана Хабеишвили, а затем перешел к оскорблениям. Оппозиционные депутаты ответили ему, и заседание было прервано взаимными словесными оскорблениями.

Позже Самхарадзе обошел зал заседаний по коридору и бросил бутылку в ряды оппозиции из другого входа, после началась драка. В драке участвовали как мужчины, так и женщины-депутаты с обеих сторон.

На данный момент ситуация в зале заседаний успокоилась, и парламент продолжил работу.

Законопроект “О прозрачности иностранного влияния”, представленный правящей партией Грузии, обязывает неправительственные организации и средства массовой информации, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве организаций, пропагандирующих интересы иностранной державы. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что такое законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Оппозиция Грузии, США, Европейский Союз, ООН, НАТО, Совет Европы, лидеры некоторых западных стран призвали власти Грузии не принимать законопроект, отметив, что он аналогичен российскому закону “Об иностранных агентах”, и предупредили, что его принятие будет препятствовать евроатлантической интеграции Грузии. В Тбилиси проходят многотысячные акции протеста против принятия законопроекта.