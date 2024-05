Пашинян выразил надежду, что мировая демократия будет рядом с Арменией в преодолении вызовов

При оценке прогресса демократии в Армении, необходимо отметить, что наряду с демократическими реформами Армения столкнулась и с вызовами внешней безопасности.

Как передает “Арменпресс”, об этом премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, выступая на Копенгагенском саммите демократии” при обсуждении темы “С передовой. Защита демократии в Армении” (From the frontline: Armenia’s defence of democracy).

“Наряду с демократическими реформами Армения столкнулась и с вызовами внешней безопасности. 44-дневная война в Нагорном Карабахе, вторжение азербайджанских войск на суверенные территории Армении в 2021-2022 годах и оккупация более 200 квадратных километров суверенных территорий Армении, в условиях безразличия и бездействия Организации Договора о коллективной безопасности. Насильственное перемещение более 100 000 армян из Нагорного Карабаха заставило граждан Армении задуматься о том, является ли демократия правильным выбором или демократия означает меньшую безопасность”, - подчеркнул Пашинян.

По мнению премьер-министра РА, демократия должна доказать свою эффективность в решении проблем безопасности, экономики и гуманитарной сферы.

“Мы надеемся, что мировая демократия поддержит нас в решении всех этих проблем. Мы приветствуем размещение наблюдательной миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы и решение ЕС о расширении возможностей миссии” - сказал премьер-министр, выразив надежду, что Армения будет включена в программы европейского Фонда мира, и что в этом отношении Ереван опирается на поддержку стран-членов ЕС.

Премьер-министр Пашинян также коснулся встречи высокого уровня Армения-ЕС-США, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе.

“Европейский Союз и США на встрече на высоком уровне между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарем США Энтони Блинкена и мной, которое состоялось 5 апреля в Брюсселе, взяли на себя новый пакет обязательств, направленных на обеспечение экономической устойчивости Армении, государственных институтов и гуманитарных потребностей беженцев из Нагорного Карабаха”, - заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что быстрое и эффективное выполнение этих обязательств чрезвычайно важно.