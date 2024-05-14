Время в Ереване: 11:07,   16 Май 2024

Настало время включить достигнутые с Азербайджаном договоренности в мирный договор и подписать его: Никол Пашинян

Настало время включить достигнутые с Азербайджаном договоренности в мирный договор и подписать его: Никол Пашинян

По мнению премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, настало время включить соглашения, достигнутые с Азербайджаном, в мирный договор и подписать его. 

Как передает “Арменпресс”, об этом премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, выступая на Копенгагенском саммите демократии” при обсуждении темы “С передовой. Защита демократии в Армении” (From the frontline: Armenia’s defence of democracy). 

Он подчеркнул: “Несмотря на все вызовы, мы считаем, что настоящим и наиболее перспективным спутником демократии является прочный и устойчивый мир. И возглавляемое мною правительство взяло на себя долю ответственности за это. 

Недавно мы достигли договоренности с Азербайджаном о начале делимитации наших межгосударственных границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. 

Это значит, что при делимитации мы должны просто воспроизвести административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном, которые согласно Алма-Атинской декларации стали государственными границами. Начало делимитации границы является реализацией договоренности, достигнутой в ходе четырехсторонней встречи от 6 октября 2022 года между президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Алиевым и мной. Это произошло в Праге. Теперь пришло время включить и отразить эти договоренности в мирном договоре и подписать его”. 

Коснувшись проекта “Перекресток мира”, Никол Пашинян отметил:

“Еще одним ключевым моментом для нашей региональной стабильности является проект “Перекресток мира”, инициированный нашим правительством. Этот проект подразумевает, что Армения и Азербайджан восстановят и откроют транспортные и другие коммуникации в соответствии с суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят, и будут соблюдать принципы равенства и взаимности. Эти элементы концепции были согласованы в ходе встречи 15 июля 2023 года между мной и президентом Азербайджана при содействии председателя Европейского совета Шарля Мишеля и отражены в публичном заявлении председателя Мишеля по итогам встречи. Мы готовы двигаться к реализации того, что было согласовано”, - заключил Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am