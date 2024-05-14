Премьер-министр Пашинян хотел бы, чтобы Армения стала членом Европейского союза в 2024 году
15:46, 14 Май 2024
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что хотел бы, чтобы Армения стала членом Европейского союза в 2024 году.
Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дискуссии на тему “С передовой: защита демократии в Армении” (“From the frontline: Armenia’s defence of democracy”) в рамках Копенгагенского саммита демократии.
На вопрос модератора, в каком году Вы бы хотели, чтобы Армения стала членом ЕС, премьер-министр Никол Пашинян ответил: “В текущем году”.
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