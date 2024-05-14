ЕС расширил список санкций против Ирана за предполагаемые поставки оружия в Россию

Европейский союз расширил ограничительные меры против Ирана за предполагаемую военную поддержку России и поддержку группировок, действующих в регионе Красного моря. Как передает “Арменпресс”, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

“Совет ЕС расширил запретительные меры против Ирана ввиду его военной поддержки российских военных действий на Украине и вооруженных групп на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря”.

Санкции включают запреты на экспорт БПЛА и компонентов в Иран, а также включают в черный список юридических и физических лиц.