Сокровища истории: лезвие старинного серебряного топора XXIII-XXII веков до н. э.: символ власти на Армянском нагорье

Лезвие старинного серебряного топора XXIII-XXII веков до н. э. было найдено при раскопках памятника бронзового века Карашамб в так называемом “царском кургане”. Курган обнаружен в 1987 году. Это целостный комплекс, и, по мнению экспертов, лезвие топора, раскопанное в этом кургане, является не просто орудием труда или оружием, а символом власти.

В беседе с “Арменпресс” научный сотрудник, специалист по нумизматике отдела археологии и нумизматики Исторического музея Армении Армине Зограбян отметила, что это свидетельствует о том, что государственные образования того периода на Армянском нагорье уже имели свои символы власти.

“Среди находок в знаменитой гробнице Карашамба было найдено и лезвие серебряного ритуального топора. Этот боевой топор имел ритуальное назначение. Это великолепный образец церемониального оружия. Ножны цельные, дугообразный боевой клинок имеет форму седла”, - представила специалист.

Армине Зограбян объяснила, почему именно топор приобрел значение символа власти? В тот период мифология уже сложилась. И, согласно мифологии, верховный бог посредством топора выстраивал баланс мира, ось, ударяя топором, он раскалывал мир надвое, на две части - правую и левую. Топор приобрел важное значение и как инструмент принятия судебных решений.

“Этот образец уникален, поскольку это единственный, обнаруженный в регионе образец лезвия топора, изготовленного из серебра. Лезвий топоров обнаружено много, но все они изготовлены из меди и бронзы”, - подчеркнула она.

Армине Зограбян дополнила, что неслучайно на чаше, раскопанной в Карашамбе, изображен правитель или божество, который держит в руке топор, а перед ним - военные трофеи. Это также указывает на то, что топор был атрибутом, символом власти, который мог использоваться и во время ритуалов.