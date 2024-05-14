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Российские военные взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населённый пункт Бугроватка в Харьковской области, продвинулись в глубину обороны ВСУ. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области.


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