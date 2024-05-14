Мы с нетерпением ждем решения ЕС о включении Армении в Европейский фонд мира: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван сейчас с нетерпением ждет решения Евросоюза о включении Армении в Европейский фонд мира. Пашинян также выразил надежду, что начнутся переговоры с ЕС о либерализации визового режима. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дискуссии на тему “С передовой: защита демократии в Армении” (“From the frontline: Armenia’s defence of democracy”) в рамках Копенгагенского саммита демократии, отвечая на вопрос об отношениях Армения-ЕС.

“Вы знаете, что Армения является членом ОДКБ. И сейчас мы официально являемся членом ОДКБ, но я заявил, что мы заморозили наше участие”, - отметил Пашинян, напомнив, что кризис в отношениях Армения-ОДКБ возник именно с того момента, когда азербайджанские войска вторглись в Армению, и согласно процедурам ОДКБ, организация и ее государства-члены должны были поддержать Армению в этой ситуации.

“Но даже после формального обращения ОДКБ отказалась предпринимать какие-либо конкретные шаги, и, фактически, это основная причина заморозки нашего участия в ОДКБ на всех уровнях”, - отметил премьер-министр.

На вопрос модератора, ожидает ли в свете этих событий Ереван от Запада обеспечения безопасности Армении, премьер-министр Пашинян ответил:

“Наша политическая позиция и политика заключаются в диверсификации наших внешних связей во всех сферах. Сейчас мы развиваем оборонное сотрудничество с Индией, Францией и другими странами. Сейчас у нас есть определенное сотрудничество с ЕС, потому что, как я уже сказал, мы рады размещению Гражданской наблюдательной миссии ЕС на границе между нами и Азербайджаном. Конечно, это гражданская миссия, но с другой стороны, это в каком-то смысле новый фактор безопасности нашего региона. Это первый случай, когда Европейский союз каким-либо образом участвует в повестке безопасности Республики Армения”.

Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения сейчас с нетерпением ждет решения Евросоюза о включении Армении в Европейский фонд мира.

“Сейчас мы ждем решения ЕС о включении Армении в Европейский фонд мира. Мы также надеемся начать переговоры по либерализации визового режима, и в прошлом году я объявил в Европейском парламенте, что Армения готова быть настолько близкой к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным. Это наша позиция”, - подчеркнул Пашинян.