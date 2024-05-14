ЕАЭС меняет правила происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран

Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) меняет правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение модернизировать правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза", - отмечается в сообщении.

Пакет поправок предусматривает совершенствование порядка документального подтверждения происхождения товаров, упрощение условий для получения импортерами тарифных преференций, оптимизацию положений об административном сотрудничестве со странами-бенефициарами, а также ряд других изменений, подготовленных с учетом сложившейся за пять лет правоприменительной практики.

На постоянной основе фиксируется возможность подтверждать происхождение товаров, претендующих на получение тарифных преференций, копией документа о происхождении товара вместо его оригинала. "Кроме того, упразднено требование об обязательном приобретении товаров исключительно у лиц, зарегистрированных в странах - пользователях единой системы тарифных преференций ЕАЭС", - говорится в сообщении.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, указанные изменения также являются продолжением последовательной работы союза по реализации мер поддержки наименее развитых стран, необходимость которых регулярно обсуждается на площадке Всемирной торговой организации.