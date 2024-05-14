Помощь США изменит ситуацию на фронте в Украине: Блинкен

Часть новой военной помощи США уже прибыла в Украину, а часть находится "в пути". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев 14 мая.

"Мы знаем, что сейчас тяжелое время (для Украины - ред.)", - сказал он, добавив, что американская военная помощь "должна по-настоящему изменить ситуацию в противостоянии (Вооруженных сил Украины - ред.) продолжающейся российской агрессии на поле боя".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале пост по итогам переговоров с Блинкеном. По словам Зеленского, они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между двумя странами. "В частности, говорили о системах (ПВО - ред.) Patriot для Украины, для защиты наших городов и общин, таких как Харьков и Харьковщина, - написал украинский лидер. - Две установки Patriot для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите жизней от российского террора".

Кроме того, стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, указал глава украинского государства. "Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", - добавил Зеленский.

Он также поблагодарил американский народ и органы власти США за то, что они поддерживают украинцев в их борьбе за свободу и независимость.