ЕБРР предоставит Армении кредит в 10 млн евро и грант в 2 млн евро для создания таможенно-логистического центра в Сюнике

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Армении кредит в размере 10 млн евро для финансирования строительства таможенно-логистического центра в Сюникской области. Банк также предоставит инвестиционный грант в размере 2 млн евро через Специальный фонд акционеров для совместного финансирования проекта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕБРР, новый логистический и таможенный центр страны повысит эффективность услуг таможенного оформления и поможет удовлетворить растущий спрос на фоне недавнего увеличения объемов торговли. Целью проекта является создание единого окна, которое может значительно сократить время обработки, облегчая оборот в пользу пользователей из частного сектора. Более того, центр будет построен в соответствии с международными стандартами энергоэффективности и станет одним из первых общественных сооружений страны, получивших квалификацию «зеленого здания».

Соглашения о кредите и гранте подписали сегодня министр финансов Армении Ваге Ованнисян и вице-президент ЕБРР Маттео Патроне на ежегодном собрании и бизнес-форуме ЕБРР в Ереване.

Проект является частью программы ЕБРР по реагированию на кризисные ситуации с беженцами и включает в себя программу интеграции беженцев. Программа, поддерживаемая Фондом технического сотрудничества Тайваньского бизнеса и ЕБРР, поможет до 150 беженцам получить навыки и сертификаты, необходимые им для того, чтобы стать квалифицированными кандидатами для работы в таможне и логистике в государственном и частном секторах Армении.

Важно отметить, что новый таможенный центр в Сюнике будет соответствовать планам строительства новой дороги Сисиан-Каджаран, чтобы улучшить сообщение между Сюникской областью и Ереваном.

ЕБРР по-прежнему привержен развитию логистической инфраструктуры Армении для расширения ее торговли и региональных связей.

ЕБРР является одним из крупнейших институциональных финансистов в Армении. За последние пять лет Банк инвестировал в страну 640 млн евро, поддерживая развитие частного сектора, улучшение инфраструктуры, производство возобновляемой энергии и цифровизацию сельских районов.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 2,1 млрд евро в 211 проектов по всей Армении.