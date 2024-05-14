Российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении: кандидат на должность директора ФСБ РФ

Кандидат на должность директора ФСБ России Александр Бортников сообщил, что российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении.

Как сообщает Арменпресс, российский чиновник отметил, что в ФСБ РФ создано пограничное управление, которое будет уполномочено обеспечивать безопасность границ на иранском и турецком участках в Армении.

По его словам, принимая во внимание последние события, произошедшие в Нагорном Карабахе, а также “работу, проводимую российской стороной в целях установления мира” армянская сторона обратилась к РФ с просьбой о поддержке и размещении российских пограничных подразделений вдоль границы с Азербайджаном, чтобы решить проблемы на некоторых участках, “поскольку государственная граница между Арменией и Азербайджаном была не определена”. В результате были развернуты через временные оперативные группы 11 баз, благодаря чему “были решены проблемы, связанные с информационными контактами между Арменией и Азербайджаном, а также локализованы конфликтные ситуации”.

Он также отметил, что после изменения общей ситуации, а также последней встречи премьер-министра Армении и президента России, армянская сторона обратилась с просьбой вывести российские временные оперативные группы с армяно-азербайджанской линии соприкосновения.

Бортников сообщил, что при этом армянская сторона обратилась с просьбой закрыть контролируемый российскими пограничниками пункт пропуска в международном аэропорту “Звартноц”, что будет сделано в ближайшее время. Тем не менее, присутствие российских пограничников в Армении сохранится, поскольку армянская сторона обратилась с просьбой продолжить реализацию функций на границах Армении с Турцией и Ираном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что вывод российских военных и пограничников из ряда регионов Армении был согласован 8 мая в ходе встречи лидеров Армении и России в Москве.