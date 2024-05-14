Польша начнет расследовать влияние России на свою политику

В Польше начнется работа комиссии по расследованию российского влияния на польскую политику. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta,ru, об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«На следующей неделе все процедурные вопросы будут решены, и эта правительственная комиссия начнет работу», — сказал глава правительства, отметив, что в состав комиссии войдут чиновники, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, а также политики, занимавшие посты при правительстве экс-премьера Матеуша Моравецкого.