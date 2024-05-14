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Беженцы вернулись из Ливана в Сирию

Беженцы вернулись из Ливана в Сирию

Сирийские беженцы вернулись из Ливана в Сирию впервые за более чем год. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.

Процесс возвращения сирийских беженцев был приостановлен более года назад.

По словам источника, во вторник 19 беженцев прибыли на контрольно-пропускной пункт в сирийской провинции Хомс, 11 - на погранпереход в столичной провинции Дамаск. "Сирийские власти провели все приготовления для обеспечения возвращения сирийских беженцев в свои города и деревни после восстановления инфраструктуры и обеспечения услуг", - заявил источник.

Ливанские власти неоднократно обвиняли международные организации в действиях, препятствующих нормальному процессу возвращения сирийских беженцев домой. В то же время Бейрут регулярно отмечает, что продолжающееся присутствие более двух миллионов сирийских граждан при населении страны в 4,5 миллиона, особенно в условиях тяжелого финансово-экономического кризиса, усугубляет социально-общественную напряженность и провоцирует рост уровня преступности и нищеты.


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