Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-05-24

ЕРЕВАН, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 мая, курс доллара США вырос на 0.05 драмa и составил 387.69 драм. Курс евро вырос на 0.68 драмa и составил 418.59 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 4.24 драм. Курс британского фунта вырос на 0.91 драмa и составил 486.74 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 353.29 драмa и составила 29214.35 драм. Цена серебра сократилась на 6.38 драмa и составила 350.56 драм.