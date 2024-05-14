Запрет США на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа

Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа, исключения из него будут работать до 1 января 2028 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил государственный департамент США.

"Двухпартийный закон запрещает импорт российского урана в США с 12 августа 2024 года, процедура получения разрешения у минэнерго с консультациями в госдепе действует до 1 января 2028 года", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается на сайте американского конгресса, до 1 января 2028 года должно быть прекращено действие любого исключения из закона, которое выдаст минэнерго США, если сочтет, что нет другого источника урана для поддержания ядерного реактора или американской атомной энергокомпании. Сам запрет на импорт распространяется до 2041 года. "Запрет прекращается 31 декабря 2040 года", - сообщает конгресс.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ.