Словакия отвергла миграционный пакт ЕС

Словацкая Республика отвергает миграционный пакт Евросоюза и голосовала против его принятия. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по завершении встречи глав минфинов государств - членов сообщества об этом заявил журналистам словацкий министр финансов Ладислав Каменицкий.

"Словакия в целом отвергает этот пакт, и поэтому я не голосовал за его принятие", - сказал он.

Словакия принципиально возражает против того, чтобы на государства, отказывающиеся принимать нелегальных мигрантов из других стран сообщества, накладывали какие-либо финансовые обязательства. Против принятия миграционного пакта, по словам министра, высказались в различной форме также Австрия, Венгрия, Польша и Чехия.

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Он предусматривает, в частности, создание на границах ЕС фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют права на предоставление убежища, чтобы упростить их последующую высылку обратно на родину. В то же время вводится квотированное расселение мигрантов по странам Евросоюза, от которого можно отказаться, внеся определенную плату в специальный фонд.

Теперь Еврокомиссия должна представить дорожную карту реализации этих реформ на практике, а страны ЕС - внести положения этого пакта в свое миграционное законодательство.