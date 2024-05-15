Области РФ подверглись очередному обстрелу, украинские силы покинули Волчанск
Губернатор Белгородской области Российской Федерации в своем в Telegram-канале сообщил, что ночью украинские силы обстреляли город Белгород и область. Как передает “Арменпресс”, губернатор Вячеслав Гладков также сообщил о двух раненых.
По словам губернатора, в поселке Дубовое повреждены 7 частных домов и линия электропередачи, в Головино пострадал один дом.
Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью две американские ракеты HARM, две французские авиабомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня Olha, а также девять беспилотников.
Кроме того, по данным ведомства, восемь БПЛА были сбиты в небе над Брянской и Курской областями.
Над Крымским полуостровом было сбито 10 американских тактических ракет ATACMS.
ВВС Украины сообщили об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении. Кроме того, ночью в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях звучали сигналы воздушной тревоги.
Бои в Харьковской области продолжались в течение всего дня 14 мая, вечером Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об отходе из города Волчанск на более выгодные позиции. Пока неясно, кто же контролирует город.
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