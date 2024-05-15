На топливной базе в Ростове из-за атаки беспилотников произошло 2 взрыва.

Как передает “Арменпресс”, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Василий Голубев.

“Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет”, - написал он.

Как ранее сообщал “Арменпресс”, несколько регионов России ночью подверглись обстрелам.