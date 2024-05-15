Шахматисты Армении выступления на международном турнире в Шардже начали с ничейных результатов

Шахматисты, представляющие Армению, вступили в борьбу на Sharjah Masters 2024.

Как передает “Арменпресс”, в первом туре проходящего в ОАЭ 7-го международного турнира Шант Саркисян, Мануэл Петросян, Айк Мартиросян и Самвел Тер-Саакян разделили очки.

Международный турнир в Шардже проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров. В нем участвуют 88 шахматистов.