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Шахматисты Армении выступления на международном турнире в Шардже начали с ничейных результатов

Шахматисты Армении выступления на международном турнире в Шардже начали с ничейных результатов

Шахматисты, представляющие Армению, вступили в борьбу на Sharjah Masters 2024. 

Как передает “Арменпресс”, в первом туре проходящего в ОАЭ 7-го международного турнира Шант Саркисян, Мануэл Петросян, Айк Мартиросян и Самвел Тер-Саакян разделили очки. 

Международный турнир в Шардже проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров. В нем участвуют 88 шахматистов.


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