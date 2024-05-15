Время в Ереване: 11:07,   16 Май 2024

Делегация, возглавляемая мэром Еревана, выехала в Париж

Делегация, возглавляемая мэром Еревана, выехала в Париж

Официальная делегация во главе с мэром Еревана Тиграном Авиняном с 15 по 19 мая будет находиться в городе партнере Еревана Париже. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает мэрии столицы. 

В ходе визита мэр Еревана проведет встречи с коллегой в Париже Анн Идальго и председателем Совета региона Иль-де-Франс Валери Пекрес. 

Члены делегации также посетят ряд построек городского и областного значения.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am