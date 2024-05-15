Байден наложит вето на законопроект, запрещающий прекращение поставок оружия Израилю

Президент США Джо Байден в случае принятия Конгрессом законопроекта, запрещающего прекращение поставок оружия Израилю, намерен наложить на него вето. Как передает “Арменпресс”, об этом пишет The Hill, со ссылкой на Белый дом.

“Байден наложит вето на законопроект республиканцев Палаты представителей, призванный оказать на него давление для отправки оружия Израилю, в Белом доме документ назвали ошибочной реакцией для преднамеренного искажения подхода администрации к Израилю”, - отмечает издание.

Республиканцы представили свой законопроект после того, как несколько дней назад Байден предупредил, что откажется от поставок Израилю нескольких видов наступательного вооружения, если израильские военные начнут операцию в Рафахе, сектор Газа.

Законопроект призывает к немедленному предоставлению Израилю мер защиты, осуждает решение Байдена прекратить поставки и подтверждает право Израиля на самооборону.

Согласно The Hill, Белый дом заявил, что законопроект подорвет способность президента проводить эффективную внешнюю политику. В то же время в заявлении Белого дома, согласно The Hill, говорится, что США гарантируют поставку Израилю всего необходимого для его защиты.

Пресс-секретарь Белого дома заявил 13 мая, что администрация президента “решительно” против законопроекта и что Белый дом намерен полностью выполнять свои обязательства, включая недавно одобренную поддержку безопасности, в соответствии с которой Израилю предоставляется военная помощь в размере $15 миллиардов.