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План Китая по мирному урегулированию конфликта с Украиной Москва считает реалистичным: интервью Путина агентству Xinhua

План Китая по мирному урегулированию конфликта с Украиной Москва считает реалистичным: интервью Путина агентству Xinhua

Президент России Владимир Путин, в преддверии визита в Китай, дал интервью агентству Xinhua. Среди прочих вопросов он обратился и к предложению Пекина по мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что они реалистичны. Как передает “Арменпресс”, интервью Путина полностью опубликовано на сайте Кремля. 

По словам Путина, в Китае прекрасно понимают причины украинского кризиса и его глобальное геополитическое значение, что нашло отражение в плане из 12 пунктов по урегулированию кризиса политическими средствами, который Китай представил в феврале 2023 года. 

Президент России сообщил, что Пекин предложил еще 4 принципа, которые дополняют вышеупомянутый план и являются реалистичными и конструктивными шагами для достижения мира. 

“К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей”, - сказал Владимир Путин. 

Он заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной по мирному урегулированию конфликта, но переговоры должны учитывать интересы Москвы и в то же время глобальную стабильность и надежные гарантии безопасности. 

Путин также отметил, что Запад пытается “наказать”, изолировать и ослабить Россию и закрывает глаза на атаки Украины на территории России. 

Президент России высоко оценил отношения с Китаем, отметив, что они достигли самого высокого уровня. А одной из главных целей во время российского председательства в БРИКС в 2024 году Путин назвал интеграцию в организацию новых участников. 

Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет его первый зарубежный визит с момента вступления на должность президента.


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