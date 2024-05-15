Армения и ЕБРР подписали соглашение на € 236 миллионов для строительства участка дороги Сисиан-Каджаран

Министр финансов Республики Армения Ваге Ованнисян и исполнительный директор группы устойчивых инфраструктур Европейского банка реконструкции и развития Нандида Паршади подписали кредитное соглашение на сумму € 236 миллионов для строительства 24,2 км южного участка Сисиан-Каджаран дороги Север-Юг.

Как передает “Арменпресс”, после официальной церемонии подписания выступила Нандида Паршади, которая отметила, что для банка большая честь быть в Армении и подписать это очень важное соглашение о финансировании строительства южного участок дороги Сисиан-Каджаран, что также позволит больше привлечь крупные инвестиции, будет способствовать торговле и процветанию народа Армении.

«Этот проект для Армении является стратегическим приоритетом и обеспечивает ее связь и доступ к Европе и за ее пределы, ключевым элементом коридора Север-Юг, а также расширенной Трансъевропейской транспортной сети, и, следовательно, - частью ведущей глобальной транспортной программы Европейского Союза”, - подчеркнула Нандида Паршади.

Она поблагодарила правительство Армении, Европейский инвестиционный банк и Азиатский банк развития.

«Особую благодарность мы выражаем донорам, оказавшим всестороннюю поддержку при подготовке этого проекта, Европейскому Союзу и Специальному фонду акционерного капитала ЕБРР. И наконец, я хотела бы поблагодарить и поздравить команды правительства РА и различных департаментов ЕБРР, которые очень усердно работали, чтобы добиться этого подписания, и которые, я знаю, будут работать еще усерднее, чтобы довести этот проект до успешной реализации”, - заключила она.