Французское агентство развития планирует расширить направления и объемы сотрудничества с правительством Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял заместителя генерального директора Французского агентства развития Бертрана Валькенара.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение пресс-службы премьер-министра, Никол Пашинян высоко оценил сотрудничество с Французским агентством развития и выразил надежду, что в ближайшем будущем оно будет развиваться еще больше и охватит другие новые сферы. Он отметил, что Армения заинтересована в углублении и расширении сотрудничества с Францией во всех сферах, и в последнее время в этом направлении предпринимаются последовательные шаги.

Бертран Валкенар ответил, что агентство планирует расширить направления и объемы программ сотрудничества с правительством Армении, способствуя развитию различных инфраструктур Армении.

Были обсуждены вопросы, касающиеся программ, реализуемых в сотрудничестве с Французским агентством развития, в том числе и строительства водохранилища в Веди.