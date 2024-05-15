Время в Ереване: 11:07,   16 Май 2024

Армения и Словакия обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества

Армения и Словакия обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества

Делегация Министерства обороны Республики Армения во главе с заместителем министра обороны Кареном Брутяном по приглашению Министерства обороны Словакии приняла участие в оборонной выставке IDEB-2024 в Братиславе. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Министерства обороны Армении, в рамках мероприятия состоялись встречи с вице-премьером Словакии, министром обороны Робертом Калиняком, генеральным директором Агентства по развитию инвестиций и торговли Министерства экономики Словакии и с представителями компаний военно-промышленного комплекса. 

Были обсуждены вопросы военно-технического и военно-технологического сотрудничества Армения-Словакия. Достигнут ряд договоренностей.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am